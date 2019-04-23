مصدر عسكري ليبي: سنتجه إلى تخوم مصراتة خلال الأيام المقبلة

قال مصدر عسكري ليبي، إن قوات الجيش الوطني الليبي ستتجه إلى تخوم مدينة مصراتة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المصدر، قوله: "هناك أخبار سارة في الأيام القليلة المقبلة تتعلق بإنهاء تحرير العاصمة والذهاب لمدن أخرى مثل مدينة مصراتة".

وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه: "بدأنا في المرحلة الثانية والأخيرة في تحرير العاصمة، وسيتم إعلان التحرير قريبا".

وتابع المصدر أن المرحلة الثانية في تحرير طرابلس تتركز على "محاصرة العدو واكتساح كامل وإنهاء المعركة"، مضيفا: "متمركزون على بعد 6 كيلومترات من مناطق تمركز المليشيات في العاصمة".

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ولفت إلى أن هناك تقدما للجيش في طرابلس، مستدركا: "سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال، أمس، إن غرفة عمليات المنطقة الغربية بدأت في المرحلة الثانية من معركة طرابلس.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن قوات الجيش ستستخدم المدرعات في المرحلة الثانية من عمليات التحرير؛ حيث ستقوم القوات بالاقتحام والتقدم نحو مواقع المجموعات المسلحة، مضيفاً أن المعركة ستعتمد على المشاة لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.