شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إسرائيل ستطلق اسم ترمب على بلدة بمرتفعات الجولان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مرتفعات الجولان)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء) إن حكومته ستطلق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان، كتعبير عن الامتنان لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة الاستراتيجية.

واحتلت إسرائيل الجولان من سورية خلال حرب عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لم تلق اعترافاً دولياً. وخالفت الولايات المتحدة القوى العالمية الأخرى الشهر الماضي عندما وقع ترمب مرسوماً يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.