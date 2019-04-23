فريد الخازن شدد على اهمية دعم القروض السكنية

لفت النائب فريد الخازن خلال زيراته مع رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، جمعية الصناعيين اللبنانيين، الى اهمية دعم القروض السكنية، كاشفا ان دعم الاسكان يكلف الدولة 400 مليار في السنة فيما إيقاف هذا الدعم حجب عن الخزينة 700 مليار ليرة، مؤكدا ان دعم الصادرات يعود بالفائدة ماديا على الدولة.
من جهته، أكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، ان الصناعة تحرك الاقتصاد ولها دور اساسي في خلق دينامية وكسر الجمود لا سيما في هذه المرحلة لاننا امام تحديات كبيرة بفعل الانكماش والبطالة وفقدان النقد النادر.
ولفت الى ان لبنان يتميز بطاقاته البشرية وان الصناعة هي رافعة اقتصادية مهمة. واعتبر انه من المعيب ان يكون دخل الفرد عشرة الاف دولار مقارنة بالمحيط وقدرات لبنان.
وتطرق الى المشاكل التي يعاني منها الصناعيون وابرزها الاغراق والنزوح وغياب الحوافز والتهريب وضرورة مكتفحة المؤسسات غير الشرعية. ولفت الى ان الصناعيين الذين تمكنوا من الاستمرار هم أبطال في ظل الظروف الراهنة، مقترحا تقديم حوافز لصناعيين مع نظام الرديات ولو عبر سندات خزينة.
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