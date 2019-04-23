فادي جريصاتي: نسعى لحل نهائي ومستدام ولشراكة مع القطاع الخاص

شدد وزير اليئة ​فادي جريصاتي​ على "اهمية الحل النهائي والمستدام لأزمة ​النفايات​ وأنه لا يمكن التجديد للامر الواقع الحالي"، مشيراً إلى "أهمية الشراكة مع ​القطاع الخاص​ وعلى أن يكون ​المجتمع المدني​ شريكاً ايضاً في الحل وليس على طرف الطاولة".

كلمة جريصاتي جائت خلال الاجتماع الاول للجنة تنسيق شؤون قطاع ​النفايات الصلبة​ وتحديد طريقة عملها، حيث تمّ التداول في الخطة المقترحة لادارة النفايات وما تتضمّنه من مناقصات ودور للبلديات وفرز من المصدر وتحديد لمواقع الطمر وفترة انتقالية.