شدد وزير اليئة فادي جريصاتي على "اهمية الحل النهائي والمستدام لأزمة النفايات وأنه لا يمكن التجديد للامر الواقع الحالي"، مشيراً إلى "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وعلى أن يكون المجتمع المدني شريكاً ايضاً في الحل وليس على طرف الطاولة".
كلمة جريصاتي جائت خلال الاجتماع الاول للجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة وتحديد طريقة عملها، حيث تمّ التداول في الخطة المقترحة لادارة النفايات وما تتضمّنه من مناقصات ودور للبلديات وفرز من المصدر وتحديد لمواقع الطمر وفترة انتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي جريصاتي: نسعى لحل نهائي ومستدام ولشراكة مع القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.