زيدان يقضي على أحلام يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، إيسكو، تراجع عن فكرة الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينجيتو"، أن إيسكو قضى على أحلام يوفنتوس بضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وكان يوفنتوس يفكر في ضم بديل للصربي بيانيتش، والذي يعتبر أحد أهداف ريال مدريد، لتدعيم خطه الهجومي استعدادا للموسم الجديد.

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واستقرت إدارة السيدة العجوز مسبقًا على أن يكون إيسكو هو البديل، إلا أن تمسك الأخير بالاستمرار في اللعب تحت قيادة زيدان بدد أحلام النادي الإيطالي.

وكان إيسكو قريبًا من الرحيل عن مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن ذلك قبل قدوم زيدان على رأس الإدارة الفنية للريال، إذ كان الإسباني بعيدًا عن المشاركة تحت قيادة الثنائي لوبيتيجي وسولاري، على الترتيب.

وأكد التقرير أن بقاء إيسكو ليس رياضيًا فقط، وإنما اجتماعيًا أيضًا، حيث ينتظر مولودًا جديدًا من صديقته سارة سالامو، كما أنه يشعر بالاستقرار في مدريد.