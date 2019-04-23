تركيا: إعادة النظر في آلاف أصوات بلدية إسطنبول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الثلاثاء، إعادة النظر في أصوات 41 ألفا و132 شخصا، ورؤساء مراكز الاقتراع من الذين لم يكونوا موظفين حكوميين، عقِب الاعتراض الاستثنائي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، والذي طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وبحسب الاعتراض الذي تقدّم به حزب العدالة والتنمية، فإن هناك ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، بالإضافة إلى وجود أصوات ألف و229 شخصا متوفين، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.

وكان نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، قد قال في تصريحات صحافية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة: "ثمة شبهات عالقة في الانتخابات، ونحن لم نتخلص منها".

والأربعاء 17 نيسان/ أبريل، الجاري، تسلم مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدريم، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.

وشهدت تركيا في 31 آذار/ مارس الماضي، انتخابات الإدارة المحلية، ووصلت نسبة المشاركة فيها نحو 85%.