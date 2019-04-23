انت الان تتابع تفاصيل خبر قايد صالح: معلومات مؤكدة عن "تخطيط خبيث" ضد الجزائر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، إن المواقف المتعنتة تدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف.

وأضاف صالح في بيان له نقله التلفزيون الجزائري: "يجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق لإيجاد حلول للأزمة في أقرب وقت ممكن".

وكشف أنه "توصلنا إلى معلومات مؤكدة عن تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد".

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ودعا رئيس الأركان إلى "مزيد من الحرص لكي تحافظ المسيرات على سلميتها وحمايتها من أي اختراق أو انزلاق، فالهبة الشعبية تتطلب الحكمة لإجهاض ما يدبر ضد الجزائر من دسائس لتجاوز المرحلة بأمان".

وشدد قايد صالح على ضرورة "التنبيه إلى عدم الوقوع في فخ التعميم، بشأن نزاهة وإخلاص مسؤولي الدولة"، مثمناً في الوقت نفسه "استجابة جهاز العدالة لمطلب متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام".

واستقال بوتفليقة قبل أسبوعين بعدما قضى 20 عاماً في السلطة، وجاءت استقالته استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.

لكن الاحتجاجات التي بدأت في 22 فبراير الماضي واتسمت بالسلمية إلى حد كبير استمرت، إذ يطالب كثيرون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.