شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يتبنّى اعتداءات سريلانكا الدامية والان نبدء بالتفاصيل

تبنّى تنظيم داعش الارهابي ، في بيان اليوم، اعتداءات سريلانكا الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 320 شخصاً. ونشرت وكالة تابعة للتنظيم الإرهابي صورة لثمانية عناصر قالت إنهم نفذوا الهجمات. وتعد حصيلة قتلى سريلانكا الأعلى جراء هجمات شنها التنظيم خارج سوريا والعراق.

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