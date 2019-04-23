سوريا تعلن موافقتها على عبور الخطوط الجويّة القطريّة في أجوائها بعد طلبٍ قطري

وكالات - أعلنت وزارة النقل السورية أمس، الإثنين 22 أفريل 2019، أن دمشق وافقت على عبور الخطوط الجوية القطرية في أجوائها بناء على طلب تقدمت به الأخيرة بعد توقف لسنوات نتيجة النزاع المستمر في سوريا ومع انقطاع العلاقات الرسمية بين الدولتين.
ونقلت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك أن "وافق وزير النقل السوري علي حمود على منح الخطوط الجوية القطرية إذناً بالعبور فوق الأجواء السورية وذلك بناءً على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية".
ونقل البيان عن حمود قوله إن "هذه الموافقة جاءت من مبدأ المعاملة بالمثل حيث أن +السورية+ للطيران تعبر الأجواء القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب".
وأعاد الوزير القرار أيضا إلى "ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية بالعملة الصعبة لصالح الدولة السورية"، معتبراً القرار "خطوة مهمة جداً".
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