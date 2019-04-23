طهران: واشنطن لن تحقق حلمها بايقاف تصدير النفط الايراني

الخليج 365/ بغدادانتقد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، الثلاثاء، سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ضد طهران، فيما أكد أن أميركا لن تحقق حلمها بإيقاف تصدير النفط الإيراني.

ونقلت "روسيا اليوم" عن زنكنه قوله خلال جلسة برلمانية، إن "واشنطن لن تحقق حلمها في إيقاف الصادرات النفطية الإيرانية"، مؤكداً أن "بلاده ستتمكن من هزيمة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها".

وحذر وزير النفط الإيراني من "تداعيات القرار الأمريكي على أسواق النفط"، حيث اعتبر أن "سوق النفط العالمية ستكون هشة بسبب حالة العرض والطلب".

وأشار إلى أن "بيان أميركا وحلفائها يظهر أنهم قلقون من أسعار النفط ومن عدم استقرار السوق وهشاشتها ".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت امس الاثنين، أنها لن تمدد لما بعد مايو الإعفاءات التي منحتها لثمان دول، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تعتزم إيصال صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

