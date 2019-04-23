شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: توافق أفريقي على الإجراءات الديمقراطية في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قادة أفارقة اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في القاهرة اليوم (الثلاثاء) على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية.

وأضاف السيسي في تصريحات في ختام القمة: «تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات» بمساعدة الاتحاد الأفريقي.