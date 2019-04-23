شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني واعتقال 3 آخرين في جنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنين)

استشهد عامل فلسطيني من بلدة قباطية جنوب جنين اليوم (الثلاثاء)، أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف داخل أراضي الـ 48.

وقال مصدر أمني في جنين: إن الشاب محمد ماجد كميل استشهد بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف.

وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وأصابت عشرات المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز والصوت صوبهم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.