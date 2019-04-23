انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب يفكّك ثاني خلية لـ"داعش" خلال أقل من شهر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 02:59 مساءً - أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تفكيك "خلية إرهابية" متصلة بتنظيم "داعش"، كانت تستعد لتنفيذ هجوم.

وأفاد الموقع الإلكتروني لـ"القناة الثانية"، بأن قوات الأمن تمكنت من تفكيك "الخلية" بمدينة "سلا" المجاورة للعاصمة الرباط، مشيراً إلى أنها كانت في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لتنفيذ عملية إرهابية.

وأضاف المصدر: إن "عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، تمكنوا على الساعة الخامسة (4:00 ت.غ) من صباح اليوم، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 أشخاص، وذلك بحي العيايدة (شعبي) بمدينة سلا".

Advertisements

ولفت المصدر ذاته إلى أن "عناصر الخلية الإرهابية تتراوح أعمارهم بين 22 و28 عاماً، وكانوا يجتمعون يومياً بالمكان نفسه، ويعقدون اجتماعات للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية باسم تنظيم داعش الإرهابي".

كما أشار إلى أن "الخلية الإرهابية كانت في المرحلة الأخيرة، من الاستعداد لتنفيذ عملية إرهابية بالمملكة".

وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر، التي تعلن فيها قوات الأمن المغربية تفكيك خلية لـ"داعش"، ففي 10 أبريل الجاري أعلنت تفكيك خلية من 6 عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع "داعش" في ليبيا.