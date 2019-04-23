شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المركزي اليمني” يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:50 مساءً, 23 أبريل 2019 م المناطق - وكالات ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البنك المركزي اليمني أعلن استعداده لتغطية احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية لتمويل واردات السلع إلى البلد.

وذكرت الوكالة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أن فرع البنك المركزي في عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، أصدر بيانا باستعداده لبيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو بأسعار السوق “أيهما أقل”.

ونقلت الوكالة عن البيان أن ذلك سيغطي “الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية” التي يبلغ قيمتها مليارا دولار وتهدف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

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