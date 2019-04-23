بريطانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا هجمات سريلانكا

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أعلنت المملكة المتحدة "بريطانيا" تنكيس الأعلام على مبانيها الحكومية حدادا على أرواح ضحايا سلسلة الهجمات التي استهدفت العاصمة السريلانكية "كولومبو". وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم تنكيس الأعلام اليوم الثلاثاء، على مقر الحكومة البريطانية (دواننج ستريت) ومبنى وزارة الخارجية احتراما لمن فقدوا حياتهم وكافة من تضرروا من الهجمات في سريلانكا، كما سيتم تنكيس الأعلام على مبنى المفوضية البريطانية العليا في كولومبو.

وارتفع عدد ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت سريلانكا، الأحد، إلى 310 قتلى، فيما وقف المواطنون صباح الثلاثاء 3 دقائق صمت في جميع أنحاء البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، في بيان، إن نحو 500 شخص أصيبوا في التفجيرات الدامية. وأضاف أن 40 شخصًا تم توقفيهم