“داعش” يعلن مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أفاد موقع “سايت إنتليجنس”، المتخصص في مراقبة إصدارات الحركات الإسلامية المتشددة، أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا.

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ونقل الموقع عن وكالة أعماق للأنباء ، التابعة لـ”داعش” ، إن “التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة التي شهدتها سريلانكا وأودت بحياة 321 شخصا وأصابت نحو 500 آخرين”.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله “منفذو الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي داعش”.

ولم يقدم التنظيم دليلا على صحة ما ورد في البيان.