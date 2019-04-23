شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يناقش جهود الدعم مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الخدمات الأساسية في اليمن، ومساهماته في المجال التعليمي والطبي والصرف الصحي، وخططه المستقبلية في هذا الجانب.

وثمن اليماني -خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو- الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني والخدمي، وبناء القدرات على مستوى الوزارات والسلطات المحلية، منوهاً بالشراكة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي.

وأكد اليماني -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- حرص الحكومة الشرعية على تسهيل تنفيذ مشاريع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وحرصها على خدمة اليمنيين وإيصال خدماتها إلى كافة مناطق الجمهورية اليمنية دون استثناء.