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مقتل 45 طفلا على الأقل في اعتداءات سريلانكا

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (جنيف)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) في جنيف، سقوط ما لا يقل عن 45 طفلا بينهم طفل عمره 18 شهرا في الاعتداءات التي أوقعت ما لا يقل عن 320 قتيلا أمس الأول (الأحد) في سريلانكا.

وقال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كريستوف بوليراك للصحافيين إن «المجموع الآن هو 45 طفلا وفتى قتلوا»، مشددا على أن أطفالا آخرين «أصيبوا بجروح وهم الآن يصارعون الموت»، ما ينذر بارتفاع هذه الحصيلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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