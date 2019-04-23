شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 45 طفلا على الأقل في اعتداءات سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (جنيف)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) في جنيف، سقوط ما لا يقل عن 45 طفلا بينهم طفل عمره 18 شهرا في الاعتداءات التي أوقعت ما لا يقل عن 320 قتيلا أمس الأول (الأحد) في سريلانكا.

وقال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كريستوف بوليراك للصحافيين إن «المجموع الآن هو 45 طفلا وفتى قتلوا»، مشددا على أن أطفالا آخرين «أصيبوا بجروح وهم الآن يصارعون الموت»، ما ينذر بارتفاع هذه الحصيلة.