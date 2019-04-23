شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 3552 من ألغام الحوثي ومخلفات الحرب في عدن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)أتلف البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، بدعم من المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وبتعاون من الهندسة العسكرية والتحالف العربي، 3552 من الألغام والمقذوفات التي خلفتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، أن الكمية التي تم إتلافها جمعتها فرق البرنامج من عدة مناطق في عدن، لافتاً إلى أن الكميات المتلفة شملت ألغاما مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد كما شملت عبوات ناسفة وصواريخ وذخائر.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد العقيلي أن البرنامج سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإتلاف كميات كبيرة من الألغام ومخلفات الحرب التي نزعتها وجمعتها فرق البرنامج من عدة محافظات، لافتاً إلى أن المرحلة تتطلب المزيد من الدعم بالمعدات التي يحتاجها البرنامج لمواجهة خطر الألغام والحد منها إن لم يتم القضاء عليها.
وثمن العقيلي جهود المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDB، والمشروع السعودي "مسام"، والجهات الداعمة والمساندة لعمليات نزع وتطهير اليمن من ألغام الموت التي زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية وبطرق عشوائية وأخرى منتظمة.
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