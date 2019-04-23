يونيسيف: مقتل 45 طفلًا في تفجيرات سريلانكا بينهم 5 أجانب

قال كريستوف بوليراك المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن 45 طفلا قد قتلوا في التفجيرات التي هزت كولومبو سريلانكا يوم الأحد الماضي، منوها إلى أن العدد قد يرتفع.

وأوضح بوليراك، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء، أن من بين القتلى 5 من الأطفال الأجانب، معربا عن صدمة المنظمة من العنف الرهيب الذي وجه ضد عائلات بمن فيها الأطفال

الذين تجمعوا في الكنائس والفنادق صبيحة عيد الفصح.وأضاف أن 27 طفلا لقوا حتفهم في الانفجار الذي وقع في كنيسة القديس سياستيان كاتوفابيتا بينما أصيب 10 آخرون في حين فقد 13 طفلا حياتهم وأصغرهم يبلغ 18 شهرا فقط في باتيكالوا كما تم تأكيد وفاة 5 أطفال من جنسياتأجنبية.ولفت المتحدث باسم يونيسيف إلى أن الكثير من الأطفال فقدوا أحد الوالدين أو كليهما في الانفجارات .. مشيرا إلى أن المنظمة تعمل عن كثب مع الشركاء الحكوميين لجمع معلومات موثوقة عن حالة الأطفال والمراهقين المصابين.ونوه بوليراك بأن الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بحاجة إلى الدعم للتواصل مع عائلاتهم، مؤكدا أنهم في حاجة ماسة إلى الدعم النفسي والاجتماعي.كانت سريلانكا قد شهدت، الاثنين، عدة تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس في أماكن متفرقة ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.