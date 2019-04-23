البحرين ترحب بقرار أمريكا فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني

رحبت البحرين بإعلان وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، معتبرة أنها "خطوة ضرورية ومهمة من شأنها دعم وتعزيز الجهود الرامية لتجفيف منابع الإرهاب والتصدي للدور الخطير الذي تقوم به إيران في زعزعة الأمنوالاستقرار ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة".
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء أن المملكة تشيد بالدورالكبير والجهود المتواصلة للولايات المتحدة الأمريكية والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف
وجددت البحرين موقفها الثابت والمتضامن مع الولايات المتحدة والداعي إلى ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية الهادفة لوقف أنشطة وسياسات النظام الإيراني التي تهدد الأمن والسلام والكف عن مساعيه لإثارة الفوضى في المنطقة وإجباره على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
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