بطيش استقبل سفير كوبا ووفدا من البنك الدولي

إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وفدا من البنك الدولي، بحث معه في البرنامج الاقليمي الذي يعده للبنان والاردن والعراق لتحفيز المهن وتحسين التدريب المهني من اجل تحضير الشباب والنساء لمتطلبات ومتغيرات اسواق العمل المستقبلية في ظل التطور التكنولوجي السريع.
وقد اعرب الوزير بطيش عن "دعمه وتأييده لمثل هذه المشاريع لدول المنطقة" .
كما التقى الوزير بطيش سفير كوبا في لبنان الكسندر بيلليسير، وبحث معه في العلاقات الثنائية والتبادل التجاري وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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