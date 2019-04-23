بطيش استقبل سفير كوبا ووفدا من البنك الدولي

إستقبل وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ وفدا من ​البنك الدولي​، بحث معه في البرنامج الاقليمي الذي يعده ل​لبنان​ و​الاردن​ و​العراق​ لتحفيز المهن وتحسين التدريب المهني من اجل تحضير ​الشباب​ والنساء لمتطلبات ومتغيرات اسواق العمل المستقبلية في ظل التطور التكنولوجي السريع.

وقد اعرب الوزير بطيش عن "دعمه وتأييده لمثل هذه المشاريع لدول المنطقة" .

كما التقى الوزير بطيش سفير كوبا في لبنان الكسندر بيلليسير، وبحث معه في العلاقات الثنائية والتبادل التجاري وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.