ماريو عون من دار الفتوى: يجب ان نتمسّك بأقصى درجة من الوحدة الوطنية

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ماريو عون​ أننا "نمر اليوم في أصعب المراحل لكن لبنان لن ينهار ويجب أن نتمسّك بأقصى درجة من الوحدة الوطنية".

وفي تصريح له بعد لقائه على رأس وفد من ​التيار الوطني الحر​ المفتي ​عبد اللطيف دريان​ راى عون أن "لا مكان للمماحكات ويجب ان نصل الى اتفاق حول ​الموازنة​ التي يمكننا عبرها الخروج من الأزمة".

وردا على سؤال حول امكانية الاقتطاع من رواتب الموظفين في ​القطاع العام​، شدد عون على اننا "لازلنا في طور الكلام والموضوع سيعالج في ​مجلس الوزراء​ ولدينا ثقة باننا سنصل الى حلول اخرى خصوصا ان هناك مزاريب هدر كثيرة"، مضيفا:"من اوصلنا الى 85 مليار ​دولار​ دين عام هو الذي يجب ان يتحمل الجزء الأكبر من الحلول".