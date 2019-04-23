أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون أننا "نمر اليوم في أصعب المراحل لكن لبنان لن ينهار ويجب أن نتمسّك بأقصى درجة من الوحدة الوطنية".
وفي تصريح له بعد لقائه على رأس وفد من التيار الوطني الحر المفتي عبد اللطيف دريان راى عون أن "لا مكان للمماحكات ويجب ان نصل الى اتفاق حول الموازنة التي يمكننا عبرها الخروج من الأزمة".
وردا على سؤال حول امكانية الاقتطاع من رواتب الموظفين في القطاع العام، شدد عون على اننا "لازلنا في طور الكلام والموضوع سيعالج في مجلس الوزراء ولدينا ثقة باننا سنصل الى حلول اخرى خصوصا ان هناك مزاريب هدر كثيرة"، مضيفا:"من اوصلنا الى 85 مليار دولار دين عام هو الذي يجب ان يتحمل الجزء الأكبر من الحلول".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون من دار الفتوى: يجب ان نتمسّك بأقصى درجة من الوحدة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.