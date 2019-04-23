سميرة سعيد: فكرت في التوقف بشكل جاد.. وعلى الفنان الاعتزال لهذه الأسباب!- فيديو

فيديو: حسام أديب

قالت الفنانة سميرة سعيد، أمس الاثنين، إن الفنان ضروري أن يصل إلى مرحلة يجب عليه فيها الاعتزال، مبرزة أنها فكرت في اتخاذ هذا القرار من قبل.

واعترفت سميرة سعيد، في ندوة صحفية في الدارالبيضاء، أنها فكرت في الاعتزال بشكل جدي، في فترة مضت، موضحة بالقول: “دائما ما أقول إن الفنان يجب أن يمتلك الاحساس لتحديد موعد اعتزاله، عندما يصبح من دون طموح، أو يتعب على المستوى الصحي، أو تقل أحلامه”.

وأضافت الديفا أنها لا تزال لديها طموحات، وأحلام تريد تحقيقها، وعندما تشعر أن عليها الاعتزال ستقوم بذلك.

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ويبلغ عمر الديفا سميرة سعيد 61 سنة، وأصدرت في مسيرتها الفنية أكثر من 46 ألبوما غنائيا، واستطاعت امتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

يذكر أن سميرة سعيد تقوم بجولة فنية في مغرب بمدن الدار البيضاء، وطنجة، والجديدة.