دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 11 قتيلًا وفقدان 24 آخرين

ذكر مسؤولون أن حصيلة الوفيات الناجمة عن زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب شمالي الفلبين، ارتفعت إلى 11 شخصًا اليوم الثلاثاء، فيما هرع عمال الإنقاذ للبحث عن أشخاص يخشى أن يكونوا محاصرين تحت متجر منهار.

وكان خمسة أشخاص قد لقوا حتفهم عندما انهار متجر «تشوزون سوبرماركت» في بلدة بوراك بإقليم بامبانجا (83 كيلومترا شمالي مانيلا).

ولقي ثلاثة أشخاص آخرين حتفهم في حوادث منفصلة في بوراك ، حسب عمدة البلدة، كونداليتو ديلا كروز.

وقال كروز لمحطة «دي زد إم إم»، إن الكثير من المنازل تضررت جراء الزلزال ولا نزال نقوم بفحص المباني وغيرها من منشآت البنية التحتية؛ لأن هناك الكثير من التصدعات.

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وأضاف كروز أن السلطات لم تحدد بعد عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا محاصرين تحت المتجر، حيث استخدمت فرق الطوارئ المجارف والمعدات الثقيلة للحفر بين الأنقاض خلال الليل.

وقال إد بوساداس، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ، إنه تم الإبلاغ عن فقدان 24 شخصًا بسبب الزلزال ومعظمهم من السوبر ماركت المنهار.

وقال مسؤولون محليون إن الزلزال، الذي يقع مركزه في مقاطعة زامباليس القريبة، تسبب في انهيارات أرضية في بعض البلدات؛ ما أسفر عن مقتل طفل عمره 6 سنوات في بلدة سان مارسيلينو.

وذكر المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل أنه تم تسجيل أكثر من 400 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال بعد ظهر الإثنين.