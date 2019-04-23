مقتل 7 عمال في انفجار بمنجم فحم شمالي أفغانستان

أعلن المتحدث باسم قائد شرطة مقاطعة سامانجان الشمالية لأفغانستان، هاشم بيان أن إنفجارا في منجم للفحم في المقاطعة أدى الى مقتل سبعة على الأقل من عمال المناجم، موضحا أن اثنين من عمال المناجم أصيبوا في الإنفجار. ولفت الى أن "الناس في المنطقة فقراء للغاية وليس لديهم خيارات أخرى سوى العمل بأفضل ما يمكنهم في مناجم الفحم لكسب العيش".
وكانت هناك زيادة في الآونة الأخيرة في مثل هذه الحوادث في المنطقة حيث يعمل عمال المناجم دون المعدات المناسبة أو معرفة تدابير السلامة.
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