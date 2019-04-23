العساف: نرحب بقرار واشنطن وقف العمل بالإعفاءات على صادرات النفط الإيراني

أعلن وزير الخارجية السعودي ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله العساف "اننا نرحب بقرار ​واشنطن​ وقف العمل بالإعفاءات على صادرات ​النفط​ ال​إيران​ي"، مشيراً الى أن "القرار الأميركي يهدف إلى دفع إيران لوقف سياساتها المزعزعة للاستقرار".

ولفت العساف الى أن "​النظام الإيراني​ دأب على استخدام موارد الدولة لتمويل سياساته الخطيرة"، مشيراً الى "أننا نطالب بمواصلة الجهود الدولية لحمل إيران على الالتزام بالقانون الدولي".

وأكد أن "​السعودية​ ستواصل سياساتها لتحقيق استقرار سوق النفط العالمي".