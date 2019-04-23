أعلن وزير الخارجية السعودي ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله العساف "اننا نرحب بقرار واشنطن وقف العمل بالإعفاءات على صادرات النفط الإيراني"، مشيراً الى أن "القرار الأميركي يهدف إلى دفع إيران لوقف سياساتها المزعزعة للاستقرار".
ولفت العساف الى أن "النظام الإيراني دأب على استخدام موارد الدولة لتمويل سياساته الخطيرة"، مشيراً الى "أننا نطالب بمواصلة الجهود الدولية لحمل إيران على الالتزام بالقانون الدولي".
وأكد أن "السعودية ستواصل سياساتها لتحقيق استقرار سوق النفط العالمي".
كانت هذه تفاصيل خبر العساف: نرحب بقرار واشنطن وقف العمل بالإعفاءات على صادرات النفط الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.