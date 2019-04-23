ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في كولومبيا إلى 28 قتيلا

أعلنت وكالة الإغاثة من الكوارث في كولومبيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي، الذي وقع مؤخرا بإقليم "كاوكا" جنوب غرب البلاد إلى 28 قتيلا.
وقالت الوكالة- حسبما نقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية- اليوم الثلاثاء- "إنه على مدار اليومين الماضيين تم انتشال جثث 28 شخصا، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف عمليات الإنقاذالتي توقفت بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على البلاد، والتي تسببت في حدوث الانهيار الأرضي".
وقد تسبب الانهيار الأرضي في إصابة عدة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما أسفر أيضا عن إلحاق أضرار
وكان الرئيس الكولومبي، إيفان دوك، قد تفقد المنطقة المتضررة من الانهيار الأرضي أمس الأول الأحد، وأكد أن الحكومة ستقف إلى جانب الضحايا وتوفر لهم السكن والمساعدات اللازمة.
يذكر أن الانهيارات الأرضية تحدث بشكل متكرر في كولومبيا، وخاصة خلال موسم الأمطار، وفي مناطق يجري فيها بناء مساكن وطرق ضيقة محفوفة بالمخاطر بشكل غير رسمي على سفوح جبال الإنديز بعد إزالة الغابات منها.
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