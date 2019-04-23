كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يواصل دعم حليفته إيران الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل أدروغان دعمه للإرهاب، وانتقدت الخارجية التركية قرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، وذلك في تحد سافر للمجتمع الدولي الذي يحاول إنهاء دعم إيران للإرهاب في المنطقة، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب رويترز، قالت وزارة الخارجية التركية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الإثنين، إن تركيا تنتقد قرار الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، قائلة إنها لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة.

Advertisements

فيما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تويتر: "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا"، وفقا لرويترز.

كان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لـ8 اقتصادات تتيح لهم شراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية، فيما تعهد بضمان تلقي سوق النفط العالمية إمدادات جيدة.

وأضاف البيت الأبيض: "الولايات المتحدة والسعودية والإمارات إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان أن تظل أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية".