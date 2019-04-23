شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة آلية مراقبة محلات الصرافة المخالفة بالمكلا والان مع التفاصيل

ناقشت قيادة البنك المركزي بالمكلا والنيابة العامة والأمن والشرطة بساحل حضرموت، آلية مراقبة محلات الصرافة التي لا تلتزم بتعليمات البنك المركزي فيما يخص بتوحيد سعر العملة الصعبة المحددة من قبل البنك المركزي بالجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِدَ في مقر النيابة العامة بالمكلا ضم رئيس النيابة العامة القاضي شاكر محفوظ بنش، والمدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة العميد منير كرامة التميمي، ومدير البنك المركزي بالمكلا خالد عمر بن جعه، ومدير إدارة الرقابة على البنوك زكي عمر بن عويد ووكيل نيابة المخالفات والمرور الابتدائية شاكر سعيد باصديق.

وتطرق الاجتماع إلى محلات الصرافة المخالفة التي لا تعمل بموجب تصاريح رسمية، إضافة إلى تجار السوق السوداء للعملة الصعبة والعمل على مراقبتهم وضبطهم بالطرق القانونية .

وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة التي ستحد من التلاعب بأسعار العملات الصعبة ما يعود بالضرر على المواطنين، مؤكدين على تظافر الجهود وتوحيد الرؤى وإلزام أصحاب محلات الصرافة بتوجيهات البنك المركزي في هذا الصدد.