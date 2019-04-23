شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر مناطق جنوب الفلبين اليوم، يأتي ذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد .

وأوضح مركز المسح الجيولوجيي الأمريكي أن الزلزال ضرب جزيرة سامار في الفلبين .

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.