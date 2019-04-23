الارشيف / اخبار العالم

زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر مناطق جنوب الفلبين اليوم، يأتي ذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد .

وأوضح مركز المسح الجيولوجيي الأمريكي أن الزلزال ضرب جزيرة سامار في الفلبين .

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا