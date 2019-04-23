النفط يقفز لأعلى مستوى في 2019 بدعم تكثيف الضغط الأمريكي على إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قفزت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة يوم أمس الاثنين؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر، وسط تنامي المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية، حسب رويترز.

وتفصيلاً، قالت الإدارة الأمريكية إنها ستُنهي جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران في مايو القادم، التي تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.07 دولار، أو 2.88 في المئة؛ لتبلغ عند التسوية 74.04 دولار للبرميل.

وبلغ الخام ذروته في الجلسة عند 74.52 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أول نوفمبر/ تشرين الثاني.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 دولار، أو 2.66 في المئة؛ لتبلغ عند التسوية 65.70 دولار للبرميل.

صادرات النفط الإيراني خلال عام

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وبلغ الخام خلال الجلسة أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول عند 65.92 دولار.

وفي نوفمبر الماضي أعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، لكنها منحت إعفاءات لثمانية من كبار مشتري الخام الإيراني، هم (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان)؛ وهو ما سمح لتلك الدول بمواصلة شراء كميات محدودة من الخام لمدة ستة أشهر.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هدف واشنطن هو وقف صادرات النفط الإيرانية تمامًا، قائلاً إنه لا توجد أي خطط لمنح فترة سماح بعد الأول من مايو المقبل.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن سُبل لمنع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية.

وذكرت إيران أن قرار عدم تجديد الإعفاءات "غير ذي قيمة"، لكن طهران على اتصال مع شركائها الأوروبيين وجيرانها، وسوف "تتصرف وفقًا لذلك"، بحسب ما نقلته وكالات أنباء إيرانية عن وزارة الخارجية.