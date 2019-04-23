شكرا لقرائتكم خبر عن حازم يفتتح مركز معالجة الكوليرا بمستشفى قشن بالمهرة والان مع التفاصيل

افتتح مدير عام مديرية قشن فيصل أحمد حازم، اليوم، مركز معالجة الإسهالات الحادة ( الكوليرا ) بمستشفى قشن، ضمن جهود السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بالمديرية لتقديم الخدمات العلاجية بشكل نموذجي، وللحد من تفشي الأوبئة والأمراض المستعصية.

ويحتوي مركز معالجة الكوليرا على عدة غرف مكيفة لترقيد الحالات المشتبه بها، ويضم كادر طبي مداوم على مدار الساعة، وتوفير العقاقير اللازمة لوباء الكوليرا الذي تم رصد بعض الحالات النصابه به في المهرة.

وخلال الزيارة أشرف الأستاذ فيصل حازم على الترميمات الجارية بمستشفى قشن الذي تضرر بشكل كبير من الحالة المدارية لبان التي ضربت المحافظة منتصف أكتوبر من العام الماضي، والتي تنفذها شركة الروحاني للمقاولات العامة وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت .

رافق المدير العام، الأستاذ سالم عيسى عفرار أمين عام المجلس المحلي، والدكتور محمد خالد شلال مدير مكتب الصحة بالمديرية، والأستاذ بخيت محمد عليان عضو الهئية الإدارية بالمجلس المحلي بالمديرية، والأستاذ سعد محند سليمان.