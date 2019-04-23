نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية، الثلاثاء، تقريرا بعنوان "الجهاديون شوهونا والحكومة أهملتنا" تتناول فيه المعاناة التي يمر بها ضحايا العمليات المسلحة في بريطانيا والذين فقدوا بعض أطرافهم أو تعرضوا لإصابات وتشويه.
وقال تقرير الصحيفة، إن هؤلاء الضحايا يتعرضون لإهمال صادم من جانب الحكومة البريطانية والتي لم تول لهم الاهتمام الكافي سواء على الجانب النفسي أو العقلي لدرجة ان بعضهم حاول الانتحار بسبب يأسهم من الحصول على دعم الحكومة.
واشار إلى أن ضحايا هجوم ويستمينستر و مانشستر دعوا إلى مراجعة من لجنة مستقلة لموقفهم مؤكدين انهم بعد خروجهم من المستشفى "تركوا ليعانوا وحدهم" مضيفة أن جمعية (الناجون من الإرهاب) التي يقودها زوج النائبة الراحلة في مجلس العموم جو كوكس، بدأت بالفعل جمع التبرعات من اجل عمل اللجنة المستقلة التي يطالبون بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الديلي تلغراف: ضحايا الارهاب في بريطانيا يحاولون الانتحار بسبب اهمال الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.