الديلي تلغراف: ضحايا الارهاب في بريطانيا يحاولون الانتحار بسبب اهمال الحكومة

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية، الثلاثاء، تقريرا بعنوان "الجهاديون شوهونا والحكومة أهملتنا" تتناول فيه المعاناة التي يمر بها ضحايا العمليات المسلحة في بريطانيا والذين فقدوا بعض أطرافهم أو تعرضوا لإصابات وتشويه.

وقال تقرير الصحيفة، إن هؤلاء الضحايا يتعرضون لإهمال صادم من جانب الحكومة البريطانية والتي لم تول لهم الاهتمام الكافي سواء على الجانب النفسي أو العقلي لدرجة ان بعضهم حاول الانتحار بسبب يأسهم من الحصول على دعم الحكومة.



واشار إلى أن ضحايا هجوم ويستمينستر و مانشستر دعوا إلى مراجعة من لجنة مستقلة لموقفهم مؤكدين انهم بعد خروجهم من المستشفى "تركوا ليعانوا وحدهم" مضيفة أن جمعية (الناجون من الإرهاب) التي يقودها زوج النائبة الراحلة في مجلس العموم جو كوكس، بدأت بالفعل جمع التبرعات من اجل عمل اللجنة المستقلة التي يطالبون بها.