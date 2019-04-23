انت الان تتابع «كروتة في الإنتاج».. الكشف عن كوارث في مصنع بوينج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طائرة بوينج
قادت التحقيقات بشأن العيوب التي تسببت بكارثتي طائرتي بوينج "737 ماكس" إلى التحقيق في عمليات التصنيع لواحدة من أيقونات بوينج الحديثة، أي طائرة دريملاينر 787، التي تع] أكثر الطائرات تقدما في العالم، بحسب تحقيق موسع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وجاءت هذه التحقيقات بعد شكوى من عمال ومديرين حاليين وسابقين في مصنع بوينج الخاص بطائرات دريملاينر، الذي أقامته الشركة عام 2009، وذلك بالقرب من تشارلستون في ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمن التحقيق الذي أجرته الصحيفة، مراجعات لمئات الرسائل الإلكترونية الداخلية، ووثائق الشركة، والسجلات الفدرالية، ومقابلات مع عشرات العمال الحاليين والسابقين في المصنع، بحسب سكاي نيوز. وتكشف هذه التحقيقات عن ثقافة معينة أخذت تسود في المصنع الحديث لطائرات بوينج، التي تقوم وتستند إلى "السرعة في الإنتاج
وتضمن التحقيق الذي أجرته الصحيفة، مراجعات لمئات الرسائل الإلكترونية الداخلية، ووثائق الشركة، والسجلات الفدرالية، ومقابلات مع عشرات العمال الحاليين والسابقين في المصنع، بحسب سكاي نيوز.
وتكشف هذه التحقيقات عن ثقافة معينة أخذت تسود في المصنع الحديث لطائرات بوينج، التي تقوم وتستند إلى "السرعة في الإنتاج على حساب الجودة والنوعية".
ومن جملة النتائج التي توصل إليها التحقيق، أنه لتعويض التأخير في الإنتاج في ذلك المصنع، أخذت بوينج بدفع عمالها لتسريع عمليات إنتاج طائرات دريملاينر، وفي الوقت نفسه تغاضت عن قضايا ومشكلات أثارها العمال في المصنع.
ومن بين الشكاوى التي أثارها العمال في مصنع دريملاينر، أن الوتيرة المحمومة للإنتاج تعكس مخاوف أوسع وأكبر بشأن الشركة، خصوصا في أعقاب كارثتي "بوينج 737 ماكس"، أي تحطم طائرة "ليون إير" الإندونيسية.
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