"الخليج": خسارة الانتخابات بالمدن الكبرى تمثل ضربة قوية لأردوغان وحزبه

قالت صحيفة خليجية، "يعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى لعبة التهديدات ضد معارضيه، على خلفية خسارته المؤثرة في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد أواخر الشهر الماضي، وأخرجت ثلاث مدن رئيسية من قبضته، كانت أهمها إسطنبول، حيث لا يزال يجاهد من أجل إعادة الانتخابات فيها، على الرغم من إعلان لجنة الانتخابات فوز مرشح منافسه السياسي " حزب الشعب الجمهوري" بمنصب عمدة المدينة، وهو إكرام أوغلو، الذي تسلم مهامه رسمياً قبل أيام".

وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - إلى تحجج أردوغان، الذي يتزعم حزب العدالة والتنمية، ويحكم البلاد منذ سنوات عدة، بوقوع عدد من المخالفات الانتخابية، على الرغم من إعادة فرز الأصوات في عدد من الدوائر، لم تؤثر في نهاية المطاف على النتائج، التي أظهرت خسارة بن علي يلدريم، مرشح حزب أردوغان وتقدم منافسه، حيث عاد أردوغان للطلب بإعادة الانتخابات من جديد في كل إسطنبول، ما يعني أن اللعبة الديمقراطية التي ظل لسنوات يتحدث عنها بدأت تتآكل وتقدمه بصفته شخصاً لا علاقة له باللعبة الانتخابية، التي قذفت به وبحزبه بعيداً عن دائرة النفوذ والطموح الذي كان يخطط له.

وذكرت أن إسطنبول ظلت تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان والأحزاب التي تسير في فلكه منذ عام 1994، عندما كان عمدة للمدينة، غير أن الخسارة التي مني بها في الانتخابات الأخيرة أكدت أن الناخب التركي بدأ يدير ظهره للحزب والحلفاء معاً، خاصة وأن النتائج الأخيرة هزت مكانة الحزب في عدة مدن، وأظهرت أنه فقد الكثير من مؤيديه في المدن الحضرية، فيما تركز التأييد في المناطق الريفية.

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وأكدت أن خسارة الانتخابات في المدن الكبرى، وخاصة في إسطنبول وأنقرة، العاصمة، وإزمير وأنطاليا، تمثل ضربة قوية لأردوغان وحزبه، وتهز صورته التي حرص على تقديمها باعتباره قائداً يحظى بشعبية كبيرة وغير قابل للهزيمة، الأمر الذي شكل نقطة تحول في مزاج الناخب التركي الذي بتصويته لمنافسه، يؤكد أن الأداء الاقتصادي هو الذي يتحكم في خيارات الناس وليست الخطابات الحماسية، كما اعتاد أردوغان عمله في الفترة الأخيرة.

وأضافت أن أردوغان لم يدرك أنه وحزبه أدخلا الاقتصاد التركي في مرحلة ركود، حيث تراجعت قيمة العملة الوطنية منذ العام الماضي بشكل غير مسبوق، وقفز التضخم إلى 20% خلال الفترة الأخيرة، في وقت ارتفعت فيه البطالة إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات الفائتة ، وخصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وقالت "الخليج " في ختام افتتاحيتها إن أردوغان خاض انتخابات البلديات الأخيرة، وهو يعلم أن الناخب التركي لم تعد تنطلي عليه الوعود التي ظل يكررها لسنوات طويلة، لهذا جاءت نتائجها مخيبة لآماله، وهو الذي كان يرى فيها مسألة حياة أو موت، لهذا سقط في الامتحان وأظهر الشعب أنه اختار المستقبل عوضاً عن البقاء في جلباب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.