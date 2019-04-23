مراقبون: المساعدة السعودية الإماراتية تأتي في إطار حرص الدولتين على الوقوف مع الشعب السوداني

أكد مراقبون أن المساعدات التي أعلنت السعودية والإمارات عن تقديمها للسودان تأتي في إطار حرص الدولتين على الوقوف مع الشعب السوداني، وتؤكد مجددا انحياز الرياض وأبوظبي إلى دعم الدول العربية.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا، اليوم الأحد، تقديم دعم للسودان والشعب السوداني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، منها "500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني".

و"استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعما لجمهورية السودان"، كانت الخطوة السعودية والإماراتية لتؤكد دور البلدين الدائم في الوقوف إلى جانب الدول العربية.