دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ممثل كوميدي يفوز برئاسة أوكرانيا

استطاع الممثل الكوميدي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحصول على نسبة 73% من أصوات المشاركين في الانتخابات الرئاسية في بلاده مقابل 25% حصل عليها أقرب منافسيه.

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وكان الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي قد تأهل في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت قبل ثلاثة أسابيع أمام 39 مرشحًا قبل أن تُظهر استطلاعات رأي الناخبين اكتساحه لمنافسيه في الجولة الثانية على رأسهم منافسه الرئيس المنصرم بيترو بوروشينكو.

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يُذكر أن الممثل فولوديمير زيلينسكي وُلد في 25 يناير 1978 لأسرة تعمل في مجال الصناعة؛ حيث رفض استكمال مهنة المحاماة واتجه للمجال الفني بعد فوزه في مسابقة كوميدية تلفزيونية.المزيد:

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