مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا

أدان مجلس الأمن الدولي، الهجمات الإرهابية التي شهدتها سريلانكا ووصفها بأنها "بشعة وجبانة" وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

وقال المجلس في بيان أمس: "أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف أن أعضاء المجلس أكدوا على الحاجة إلى "محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".

يذكر أن 290 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر ثمانية تفجيرات استهدفت، يوم الأحد، ثلاث كنائس وأربعة فنادق ومبنى سكنياً في سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح، فضلاً عن إصابة أكثر من500 شخص آخرين، وكان بين الضحايا 35 أجنبياً على الأقل.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.

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