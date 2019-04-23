" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت السلطات السعودية، الإثنين، القبض على 13 شخصاً ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد. وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة السعودية بأن عمليات القبض جاءت نتيجة لمتابعة الجهات المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، ورصد مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السعودي: مقتل مجموعة إرهابية هاجمت مركز مباحث الزلفي وضبط ١٣ عنصرا داعشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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