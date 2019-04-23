كنعان: أي تقشف يجب أن لا يطال جيوب المواطنين بل يعالج مكامن الهدر

اعتبر أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان خلال احتفال لحزب "الطاشناق" في الفنار أنه "مصادفة معبّرة أن نجتمع لإحياء ذكرى الإبادة في حقّ الشعب الأرمني بعد يوم من إحتفالنا بقيامة السيد المسيح فنؤكد في المناسبتين انتصار الحياة على الموت والأمل على اليأس"، مشيراً إلى أن "الرجاء يتكرَر في كل مرّة أمامَ القتل والظلم تماماً كما بالأمس في سريلانكا التي لا تزال تُلملِم جراحَها أمام جنون الإرهاب والموت الذي يتنَقل من مكان الى آخر".
ولفت إلى "اننا قاومنا وصمدنا وحملنا مِشعل لبنان السيادة والاستقلال وانتصرتا ونحمل اليوم شعلة لبنان الاصلاح والتعددية ودولة المؤسسات وقضيتنا ستنتصر هذه المرة أيضاً"، معتبراً أن "ما نعيشه لا يدفَعنا لليأس والاستسلام بل للمبادرة والعمل ونجدد التأكيد على الموقف اللبناني الجامع بالعودة غير المشروطة للنازحين وهنا نقول بوضوح التمويل للعودة لا للبقاء".
وأكد "اننا نجدد المطالبةَ بالموازنة الاصلاحية اليومَ قبل الغد وأي تقشفٍ يجب أن لا يطال جيوبَ المواطنين بل يعالج مكامن الهدر التي حددناها في توصيات لجنة المال ولو أُخِذَ بها لوفرنا من وقت اللبنانيين وخزينة دولتهم".
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