والد شاب الذي هاجم بنك بطنجة يعالج في مصحة بسلا..وسياسي تكفل بمصاريفه

علم “اليوم24″، أن والد الشاب الذي حاول سرقة البنك في طنجة، قبل أيام، نقل، اليوم الاثنين، إلى مصحة خاصة بمدينة سلا.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن رجل أعمال بطنجة تكفل بمصاريف علاجه، وكذا نقله من مدينة طنجة إلى سلا.

هذا ورفض الرجل الأعمال الكشف عن هويته لوسائل الإعلام، خصوصا وأنه برلماني وينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية.

ويشار إلى أن والد الشاب الذي حاول سرقة إحدى البنوك بطنجة، كان قد صرح ل”اليوم 24″، إنه يعاني من مرض السرطان منذ سنوات، وأنه لا يتوفر على مصاريف العلاج، إضافة إلى تعرضه اسوء المعاملة من الأطر الطبية بالمستشفيات، ما دفع إبنه إلى محاولة سرقة إحدى البنوك بطنجة.

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