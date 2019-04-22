وزير الإعلام اليمني يدين انتهاكات الحوثي المتواصلة بحق الصحفيين

المناطق - الرياض

دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الانتهاكات المتواصلة بحق الصحفيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، التي كان آخرها القيام بتعذيب الصحفيين المختطفين تعذيبًا وحشيًا، في سجن الأمن السياسي ومنع زيارة الأهالي عنهم.

وناشد وزير الإعلام في تصريح نشرهُ موقع //الثورة نت// اليمنية الرسمية اليوم الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن ومنظمات حماية الصحفيين بسرعة التدخل للإفراج عن المختطفين ووقف كل أشكال التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض لهُ الصحفيين في معتقلات الميليشيا.

من جهتهم، أكد أهالي وأقارب الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، أنهم يتعرضون لتعذيب وحشي داخل السجن منذ عدة أيام وباتت حياتهم في خطر.

وأوضحوا في بلاغ لهم، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية بدأت عملية التعذيب الوحشي بحق الصحفيين المختطفين في سجن الأمن السياسي منذ أسبوعين عندما منعت عنهم الزيارات وإدخال الدواء والغذاء مما فاقم من وضعهم الصحي ودهور حالاتهم الصحية بشكل مخيف وغير مسبوق منذ اختطافهم وباتت حياتهم في خطر، مناشدين المجتمع الدولي بالتدخل السريع لإنقاذهم.