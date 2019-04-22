شكرا لقرائتكم أميركا: 10 ملايين دولار مقابل معلومات حزب الله المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الاثنين، مكافأة تقدر بـ10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات من شأنها عرقلة تمويلات حزب الله اللبناني.

وقالت وزارتا الخارجية والخزانة إن النقود ستدفع لمن يدلي بمعلومات مثل أسماء المتبرعين لحزب الله ومموليه أو سجلات بنكية أو إيصالات جمارك أو دليل على تعاملات عقارية.

والمكافآت سيقدمها برنامج "مكافآت العدالة" الذي يقدم نقوداً في العادة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع إرهابيين مطلوبين.

هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرنامج لاستهداف شبكة مالية.

Advertisements

ومنذ بدايته عام 1984، قدم برنامج "مكافآت العدالة" ما يزيد على 150 مليون دولار لأكثر من مئة شخص قدموا معلومات عن إرهابيين أو منعوا وقوع هجمات إرهابية.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تسعى لقطع تدفق المال الإيراني على حزب الله اللبناني.

من جهتها، شددت الخزانة الأميركية على أن "إيران تستخدم الإرهاب كأداة أساسية لتسيير الدولة"، بينما "حزب الله يحاول التخفي وراء قناع الدفاع عن لبنان".

وأكدت الخزانة الأميركية أنها ستواصل الضغط على إيران ووسطائها في المنطقة.