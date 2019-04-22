كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراقبو أوروبا يشيدون بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مراقبو الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا لإجراء انتخابات رئاسية تمهد الطريق لـ"انتقال ديمقراطي ومنظم للسلطة".

وقالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان، صدر اليوم الاثنين، إن انتخابات الإعادة في البلاد يوم الأحد كانت "تنافسية وتمت مع احترام الحريات الأساسية".

وأضاف المراقبين، أيضًا، أن جولة الإعادة كانت جيدة التنظيم وتوفر لأوكرانيا فرصة لتعزيز مؤسساتها الديمقراطية.