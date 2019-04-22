كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: سنعمل من أجل الوصول بصادرات إيران النفطية إلى صفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسيات الإيرانية.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "أوضحنا للقادة الإيرانيين في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنستجيب لما يقوم به [قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني] القاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".

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وأوضح وزير الخارجية الأمريكي "نحن اليوم لدينا شراكة مع دول الخليج وإسرائيل ودول أخرى تعمل على هذا الهدف".

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".