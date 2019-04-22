استعدادا لـ”الكان”.. نيجيريا ترغب في مواجهة “الأسود” وديا

طلب الاتحاد النيجيري لكرة القدم، من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين، قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام شهر يونيو المقبل في مصر، وذلك من أجل وضع آخر اللمسات قبل انطلاق النهائيات.

وأكد غيرنوت روهر، مدرب المنتخب النيجيري، في تصريحات نقلتها صحيفة “futaa” النيجيرية، اليوم الإثنين، رغبته في مواجهة “أسود الأطلس” قبل انطلاق “الكان” المقبل، وذلك من أجل الاستعداد الجيد لهذه المنافسة.

وقال روهر، إنه كان يرغب في مواجهة “أسود الأطلس” شهر مارس الماضي، غير أن المنتخب المغربي كان قد برمج مسبقا مباراة ودية أخرى، وهو الأمر الذي دفعه إلى اختيار اللعب مع منتخب مصر في أبوجا.

واعتبر المتحدث ونفسه بأن خيار المغرب يعتبر اختيارا جيدا، بحكم أن ” المنتخب المغربي يعتبر من اقوى المنتخبات في القارة الإفريقية”، مع العلم أن “النسور” سيواجهون وديا منتخب السينيغال قبل انطلاق البطولة القارية، في انتظار تأكيد مواجهتهم الودية لمنتخب غانا أيضا.

جدير ذكره، أن آخر مباراة جمعت بين المغرب ونجيريا، تعود لسنة 2004، في أول مباريات كاس إفريقيا للأمم في تونس، وقد حسمها المغرب بهدف دون رد، وقعه اللاعب يوسف حجي.