انت الان تتابع الطب الشرعي بسريلانكا: 7 انتحاريين نفذوا التفجيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال خبير في الطب الشرعي بالحكومة السريلانكية، إن سبعة مفجرين انتحاريين نفذوا الهجمات الست المتزامنة، التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق داخل وحول العاصمة كولومبو في عيد الفصح. ونقلت "أسوشيتد برس" عن الخبير قوله إن تحليل جثث المهاجمين، التي جمعت من مواقع الهجمات، يفيد بأن الهجمات كانت تفجيرات انتحارية، مشيرا إلى أن انتحاريين اثنين كانا وراء تفجير فندق شانجري-لا. وكشفت المعلومات أن مفجرا واحدا هاجم كلا من فندقي سينامون غراند، وكينغسبري، وضريح القديس أنتوني في كولومبو، وكنيسة سان سيباستيان في مدينة نيغومبو، وكنيسة زيون في مدينة باتيكالوا.
ولا يزال تفجيران، وقعا بعد ساعات في دار ضيافة ومكان قريب من جسر في ضواحي كولومبو، قيد التحقيق. وفجر أشخاص منزلا بالقرب من مواقع الانفجار، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة. وأسفرت الهجمات عن مقتل 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين. وقالت الشرطة السريلانكية، اليوم الإثنين، إن عدد ضحايا التفجيرات
ولا يزال تفجيران، وقعا بعد ساعات في دار ضيافة ومكان قريب من جسر في ضواحي كولومبو، قيد التحقيق.
وفجر أشخاص منزلا بالقرب من مواقع الانفجار، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة. وأسفرت الهجمات عن مقتل 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وقالت الشرطة السريلانكية، اليوم الإثنين، إن عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت عددًا من الكنائس والفنادق، ارتفع إلى 290 قتيلا، وأكثر من 500 جريح.
وأعلنت السلطات، أن الشرطة اعتقلت 13 متهما قد يكونوا متورطين في التفجيرات، مشيرة إلى أنها فككت عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي. (التفاصيل)
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