مستشار الملك السعودي عبدالله الربيعة وصل إلى بيروت

أكد مستشار الملك السعودي والمشرف العام على ​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​ عبدالله الربيعة، في تصريح له من ​مطار بيروت الدولي​، أن عدداً من المشاريع التي تخدم ​اللاجئين​ والمحتاجين في لبنان سيتم إفتتاحها خلال هذه الزيارة، لافتاً إلى أن العلاقة بين لبنان والسعودية هي علاقة متينة.

وكان الربيعة وصل الى لبنان في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين السياسيين والروحيين.

وسيستهل الربيعة زيارته بلقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ثم رئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الطوائف، على ان ينتقل غدا إلى البقاع في جولة ميدانية ويقوم بتدشين عدد من المشاريع الانسانية.