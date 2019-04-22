كيدانيان: المؤشرات بالنسبة إلى الموسم السياحي في الصيف إيجابية جداً

أكد وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​، في حديث تلفزيوني، أن المعطيات والمؤشرات بالنسبة إلى الموسم السياحي في فصل الصيف، لا سيما بعد عيد الفطر، إيجابية جداً، لافتاً إلى أن هذا الواقع يتبين من خلال الحجوزات على مستوى الطيران والفنادق.

وأوضح كيدانيان أنه في الفصل الأول من السنة كان عدد السواح على الشكل التالي: العراقيين 17000، السعوديين 10000، الأردنيين 9000، مصر والكويت 5000، كاشفاً أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت، في القسم الأول من شهر نيسان، بلغت نحو 80.2%.

واعتبر كيدانيان أن هذا الواقع هو الذي أدى إلى بروز بعض الشائعات في الفترة الأخيرة، لا سيما تلك التي تتحدث عن إمكانية نشوب حرب في الصيف المقبل، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيتكرر في المستقبل، داعياً وسائل الإعلام إلى التعامل بواقعية مع هذه الأخبار، خصوصاً أنها تتكرر في كل عام قبل بداية موسم السياحي الصيفي.